Seit einigen Monaten befindet sich die Aktie von Apple in einer Seitwärtsphase. Dass sich diese Seitwärtsbewegung in den kommenden Sommer-Wochen fortsetzt, ist durchaus denkbar. Mit einem Inline-Optionsschein auf die Aktie des US-amerikanischen IT-Giganten Apple kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen. "Wir sind stolz auf unsere Leistung im Märzquartal, die Umsatzrekorde in jeder unserer geografischen Regionen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...