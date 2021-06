Die Aktien von Hypoport konnten am Vortag weiter hochziehen und im Tageshoch 453,20 Euro erreichen. Der Stopp wurde am Vortag auf 447,60 Euro angehoben. Im Tagestief erreichten die Aktien am Vortag 446,20 Euro, womit der nachgezogene Stopp bei 447,60 Euro im Gewinn erreicht wurde. Es könnte nun zu einem Rücklauf kommen, der aber bereits im Bereich des 10er-EMA im Bereich von 443,33 Euro auslaufen sollte. Geht es weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...