DJ Deutsche Bank hält an deutscher BIP-Prognose fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank bestätigt ihre Prognose, dass das Bruttoinlandsprodukts (BIP) Deutschlands im zweiten Quartal um knapp 2 Prozent steigen wird. "Zwar verursachten die etwas enttäuschenden April-Daten einen zähen Start in das zweite Quartal, aber aufgrund der guten Geschäftsklimadaten, der starken Nachfrage und der niedrigen Lagerbestände halten wir an unserer BIP-Prognose ... fest", schreibt Volkswirt Steffen Schneider in einem Kommentar.

Im schlimmsten Fall könnte der gebremste Quartalsauftakt bedeuten, dass die BIP-Prognose von plus 4 Prozent für das dritte Quartal zu niedrig sei. "Daher bleiben wir auch bei unserer BIP-Prognose von 4 Prozent für das Gesamtjahr 2021, die etwa 0,5 Prozentpunkte über dem Konsens liegt", kalkuliert Schneider.

June 15, 2021 02:46 ET (06:46 GMT)

