DJ Prosus kauft Online-Schulungs-Plattform GoodHabitz mehrheitlich

Von Adria Calatayud

BARCELONA (Dow Jones)--Prosus hat für rund 212 Millionen Euro eine Mehrheitsbeteiligung an der in Amsterdam börsennotierten GoodHabitz BV erworben. Die auf Online-Schulungen spezialisierte Firma werde auch in Zukunft von Gründer Maarten Franken geführt, teilte die Internetbeteiligungsgesellschaft mit. GoodHabitz ist seit zehn Jahren in den Niederlanden und inzwischen in neun weiteren europäischen Märkten tätig und gehört nach Prosus-Angaben zu den der wenigen profitablen Akteure von Rang im Bereich Bildungstechnologie auf dem Kontinent.

June 15, 2021 02:54 ET (06:54 GMT)

