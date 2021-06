Yep, schon wieder: Der DAX hat am Wochenbeginn ein neues Rekordhoch markiert. Zum Handelsstart ging es ziemlich zügig bis auf einen Zählerstand von 15.802 Punkten hinauf. So hoch stand unser heimischer Leitindex noch nie. Das kennst du vermutlich schon. Wie die Tagesschau inzwischen einmal nachgerechnet hat, ist das statistisch gesehen in diesem Börsenjahr alles andere als ein Highlight. Alle fünf Handelstage hat es im Durchschnitt einen neuen Bestwert im DAX gewesen. Auch das dürfte natürlich unterstreichen, ...

