Der Zahlunganbieter Klarna will Händlern ermöglichen, ihre Werbeausgaben im Rahmen von Product-Listing-Ads bei Google zu optimieren. Vor allem Neukunden sollen so günstiger erreicht werden können. Der Zahlungs- und Shopping-Anbieter Klarna startet ein neues Feature namens Comparison Shopping Service (CSS) in 21 Märkten, darunter auch in Deutschland. Mit Klarna CSS sollen Händler in ganz Europa den Einsatz ihrer Werbeausgaben optimieren und die Aufmerksamkeit von kaufstarken Kunden auf die eigene Online-Plattformen lenken können. Ziel sei es, mehr Kunden mit weniger Budget zu erreichen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...