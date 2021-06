Digitale Vermögensverwaltungen liegen im Trend. Das will sich nun auch Flossbach von Storch zunutze machen und hat eine eigene digitale Vermögensverwaltung gestartet: Flossbach von Storch One setzt vor allem auf aktiv gemanagte Fonds. Flossbach von Storch betritt den Markt der digitalen Vermögensverwaltungen. Flossbach von Storch One biete Kunden alles aus einer Hand: Portfoliomanagement, Kundenbetreuung, Depotführung und Reporting. Die digitale Vermögensverwaltung investiert insbesondere in Aktien, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...