Die ABOUT YOU Holding AG (ISIN:DE000A3CNK42) ist vorgeprescht und heute kommt der nächste heisse Börsenaspirant mit Preisen, Freefloat und potentieller Market-Cap: Cherry AG. Hersteller von mechanischen Premium-Gaming-Switches und Peripheriegeräten für Gaming, Office und Industrie sowie Healthcare- und Security-Anwendungen, Alle drei aktuellen Börsenaspiranten konnten in der Pandemie ihre Umsätze "kräftigst" steigern Und wittern natürlich jetzt "eine hohe Bewertung" nachdem die online-affinen Aktien wie ShopApotheke, home24, Delivery Hero, Zalando und viele andere rekordmässige Kursentwicklungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...