Nach ermüdenden Handelstagen mit wenig Bewegung und extrem dünnen Umsätzen dürfte ab heute die action an der Wall Street beginnen! Denn heute stehen die Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise und die US-Einzelhandelsumsätze (14.30 bei finanzmarktwelt.de) an, morgen wird die Fed sich äussern - manche an der Wall Street sprechen von der wichtigsten Sitzung in der Karriere von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...