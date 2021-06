Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG

Unternehmen: Erlebnis Akademie AG

ISIN: DE0001644565



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 15.06.2021

Kursziel: EUR 27,00 (bisher 19,90)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler



Der europäische Baumwipfelpfadmarktführer



Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG (eak) und heben unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel nach Zurücknahme der pandemiebedingten Risikoaufschläge und Einbeziehung der beiden unlängst eröffneten Baumwipfelpfade im Elsass und auf Usedom auf EUR 27,00 je Aktie (Base Case-Szenario) von bislang EUR 19,90 an. Dabei wurden allein die fest geplanten bzw. in der baulichen Umsetzung befindlichen Baumwipfelpfade bzw. Erweiterungsprojekte berücksichtigt. Aus einer Monte-Carlo-Simulation errechnen sich Best- und Worst-Case-Werte des Eigenkapitals von EUR 18,70 (10%-Quantil) bzw. EUR 29,30 (90%-Quantil) je Aktie.



Vergangene Woche hat eak den Jahresabschluss 2020 veröffentlicht. Dabei lagen sowohl der Konzernumsatz mit EUR 14,9 Mio. (-9,5% YoY) als auch das operative Ergebnis (EBIT inklusive Beteiligungen) mit EUR 1,8 Mio. (-38,8% YoY) über unseren Erwartungen. Nach Steuern wurde ein

Konzernjahresüberschuss von EUR 0,8 Mio. erzielt. Damit ist es gelungen, die negativen Effekte aus den Corona-bedingten Standortschließungen durch die erstmals ganzjährige Einbeziehung des Baumwipfelpfads im Slowenischen Pohorje/Rogla zumindest abzumildern.



Trotz der schwierigen Voraussetzungen war das Besucherniveau im Jahr 2020 mit insgesamt 1,8 Mio. Besuchern (2019: 2,2 Mio. Besucher) hoch und zeigte insbesondere während der Phasen mit gelockerten Zugangsbeschränkungen eine hohe Dynamik. So lagen etwa die Besucherzahlen im dritten Quartal 2020 (vollkonsolidiert) um 8,0% über dem Vorjahr, in Deutschland sogar um 14,9%. Dies zeigt nach unserer Einschätzung, dass das Geschäftsmodell von eak funktioniert und nun, nach der Corona-Pandemie, vom langfristigen Trend zum 'Urlaub Daheim' profitieren wird.



Bis Anfang Juni 2021 durfte Erlebnis Akademie zehn ihrer elf Standorte teilweise und unter Auflagen wieder- oder neueröffnen. Inzwischen ist auch der letzte, zuletzt noch geschlossene Baumwipfelpfad im Schwarzwald, im Rahmen eines Modellprojekts wieder geöffnet. Das Unternehmen rechnet vor dem Hintergrund der aktuellen positiven Entwicklungen bei den Infektions- und Impfzahlen mit einer dauerhaften Öffnung aller Standorte ohne weitere Beschränkungen. Auch die Abenteuerwälder sind bereits teilweise wieder geöffnet und dürfen nach Unternehmensangaben wieder Besucher empfangen. Im Sommer sollten auch die noch eingeschränkten oder teilweise geschlossenen Gastronomien und Merchandise-Läden wieder uneingeschränkt betrieben werden.

