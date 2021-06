Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Augenmerk liegt auf dem SSA-Segment, denn die EU ist seit gestern im Rahmen der Finanzierung von NGEU (Next Generation EU) aktiv, so die Analysten der Helaba.Ein wesentlicher Teil von NGEU sei der "Wiederaufbaufonds", die Recovery and Resilience Facility, mit einem Volumen von 672,5 Mrd. EUR. Hinzu würden weitere Programme kommen. Insgesamt dürften in den kommenden Jahren bis zu 800 Mrd. EUR im Rahmen von NGEU emittiert werden. Der Auftakt über den Sommer werde via Syndikat abgewickelt. ...

