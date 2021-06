Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die aufkommende Diskussion um einen Ausstieg der Zentralbanken, vor allem der EZB, aus der ultra-lockeren Geldpolitik hat im Mai ein wenig belastet, so die Experten von Union Investment.Im Rahmen der dabei zu beobachtenden leicht ansteigenden Bundrenditen hätten auch Euro-Unternehmensanleihen mit Rating Investment Grade etwas leichter tendiert. Der Verlust habe sich mit 0,1 Prozent auf Gesamtmarktebene (ICE BofA Euro Corporate-Index, ER00) aber in Grenzen gehalten. Die Risikoprämien (Spreads) hätten sich dabei von 58 auf 61 Basispunkte leicht ausgeweitet. Von den Spreadausweitungen seien vor allem Unternehmenspapiere mit längeren Laufzeiten betroffen gewesen. Die Spread-Entwicklung sei aber wenig volatil verlaufen, das heiße die Ausschläge in die eine oder andere Richtung seien im Mai sehr überschaubar gewesen. ...

