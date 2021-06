Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Auspreisen von Inflationssorgen sowie die anhaltend dovishen Kommentare von EZB und FED haben zu einer kräftigen Kurvenverflachung bei Staatsanleihen- und Credit-Kurven geführt, so die Analysten der DekaBank.Angesichts der nahe der historischen Tiefststände stehenden Renditen würden die Analysten allerdings kaum Potenzial für weitere Renditerückgänge sehen. Der Fokus liege in dieser Woche auf der FED-Sitzung am Mittwoch, bei der keine Änderung der Geldpolitik zu erwarten sei. Während 10-jährige US-Treasuries zwischen 1,40% und 1,50% schwanken sollten, dürften sich die Renditen 10-jähriger Bunds in den kommenden Handelstagen in der Bandbreite zwischen -0,30% und -0,20% halten. Die gehandelte und die realisierte Volatilität an den Optionsmärkten dürfte niedrig bleiben. Entsprechend attraktiv würden Carry-Positionen an den Credit-Märkten bleiben. (Ausgabe vom 14.06.2021) (15.06.2021/alc/a/a) ...

