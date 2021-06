Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) hat am Montag mit der Serienproduktion seines ersten rein elektrischen Lkws in Brasilien begonnen. Die südamerikanische Marke fertigt den Verteiler-Lkw e-Delivery in der brasilianischen Stadt Resende und plant zunächst 1.000 bis 3.000 Einheiten pro Jahr. Nach einer umfassenden Testphase hat VWCO in seinem Werk in Resende im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro ...

