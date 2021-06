Der Bürosoftwareanbieter Teamviewer konnte zu Beginn dieser Handelswoche um gut acht Prozent und über das Niveau von 32 EUR zulegen, nachdem bekannt wurde, dass Teamviewer künftig mit SAP zusammen arbeitet. Technisch könnte damit der Bodenbildungsprozess der letzten sechs Wochen einen Abschluss finden. Zunächst wird Teamviewer in das SAP-Partnerprogramm aufgenommen, zum anderen sogar in Frontline in SAP-Lösungen integriert. ...

