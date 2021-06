Köln (ots) - Maskengrün präsentiert die erste wiederverwendbare FFP2-Stoffmaske, die sowohl den Menschen, als auch die Umwelt schützt - für gerade einmal 9,99EUR!FFP2-Einmalmasken haben zu Beginn der Pandemie eine wichtige und unersetzliche Rolle gespielt, um eine unkontrollierte Ausweitung des Coronavirus' bestmöglich zu unterbinden.Das Problem? Unsere Gesundheit wurde geschützt, die Umwelt jedoch stark belastet. Millionen von Einmalmasken, die tagtäglich genutzt und anschließend entsorgt wurden, sind auf mehr oder minder direktem Wege in unseren Weltmeeren gelandet. Dort stellen Sie eine elementare Gefahr für das gesamte maritime Leben dar.Die Zeiten, in denen Gesichtsmasken rar und alternativlos waren, sind allerdings vorbei. Selbst FFP2-Masken, die nach Ansicht von Gesundheitsexperten und Behörden den bestmöglichen Aerosolschutz bieten und deshalb anfangs regelmäßig vergriffen waren, werden nun auch als wiederverwendbare Stoffmasken hergestellt und angeboten (jetzt bestellen: https://maskengruen.de/) (https://maskengruen.de/) . Möglich wird dies durch einen smarten 4-Stufen-Schutz: Die Maskengrün-Maske setzt sich aus zwei Baumwollschichten, einer Polypropylen-Filtermembran und einer Nano-ePTFE Membran zusammen. Diese Kombination ermöglicht der Maske eine Schadstofffiltration von mindestens 94%. Im Gegensatz zu FFP2-Einmalmasken ist Maskengrün aber auch noch individuell größenverstellbar, dank anpassbarer Ohrschlaufen und Nasenbügel. Dadurch wird eine sichere und komfortable Passform ermöglicht.Der Umstieg auf nachhaltige Maskenalternativen, wie die von Maskengrün, ist somit für Mensch & Natur ein wichtiger Schritt, um die Gesundheit zu schützen, aber auch die Verschmutzung von Natur und Meeren durch Einmalprodukte einzudämmen. Experten erwarten, dass uns Masken auch noch weiterhin, über die Corona-Pandemie hinaus, in unserem Alltag begleiten werden. Das Ausbleiben der üblichen Grippewelle und der allgemeine Rückgang von Erkältungskrankheiten im vergangenen Jahr haben nämlich aufgezeigt, welchen Nutzen Gesichtsmasken, unabhängig von Corona, haben können - zumindest beim Arztbesuch oder in der überfüllten Straßenbahn.Aufgrund des niedrigen Preises von 9,99EUR ist Maskengrün aber nicht nur nachhaltiger als Single-Use- Modelle, sondern auch noch um ein Vielfaches günstiger. Wer jetzt also noch auf der Suche nach einer nachhaltigen und zertifizierten FFP2-Maske ist, wird auf https://maskengruen.de/ fündig. Firmenkunden können sich gerne an support@maskengruen.de wenden, um ein maßgeschneidertes Angebot und die Möglichkeit eines Rechnungskaufes zu erhalten.Pressekontakt:Alexander KurthMaskengrün / Luoro GmbHalex.kurth@luoro.deOriginal-Content von: Luoro GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147362/4941926