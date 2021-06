Stuttgart (ots) - Plant-based ist das neue Veggie: Wer sich pflanzlich ernährt, lebt gesünder und glücklicher, schont Umwelt und Tierwelt. Die neue Sonderausgabe des Ernährungsmagazins "FOODFORUM: Ernährung und Gesundheit (https://www.foodforum-magazin.de/)", seit 15. Juni erhältlich, serviert passend zum Plant-based-Boom sommerliche Rezepte voller Geschmack und wertvoller Inhaltsstoffe. Ernährungswissenschaftler beschreiben, wie Körper und Psyche von der Pflanzen-Power profitieren - und der 16-seitige Einkaufs-Check zeigt die besten Alternativen zu Fleisch, Wurst, Milchprodukte, Fisch und Ei."Noch nie gab es so viele gute Gründe und Möglichkeiten wie in diesem Sommer, sich im Alltag leicht und lecker pflanzenbasiert zu ernähren", sagt FOOD FORUM-Chefredakteurin Christine Felsinger, gleichzeitig Verlagsleiterin im Stuttgarter DoldeMedien Verlag, der das Magazin herausgibt. "Europaweit hat sich der Konsum von Produkten auf pflanzlicher Basis von 2019 auf 2021 verdoppelt. Das zeigt den Wunsch vieler Menschen, sich zugunsten ihrer Gesundheit, der Umwelt und des Tierwohls achtsamer und nachhaltiger zu ernähren." Für die meisten Umsteiger sei Plant-based-Food neben der Gesundheits- auch eine Gewissensfrage, so Felsinger.In der FOOD FORUM-Spezialausgabe rund um pflanzenbasierte Ernährung kommen vom renommierten deutschen Food-Professor bis zum sportlichen Vegan-Blogger-Paar deshalb auch Vordenker und Vorbilder zu Wort und machen Lust auf ein Leben voller Grünzeug und Genuss.Die wichtigsten Magazinthemen:+ 10 nachhaltig gute Gründe, jetzt auf pflanzenbasierte Ernährung umzusteigen+ 20 Seiten Sommerrezepte von Salat bis Sorbet+ Vegan, vegetarisch, plant-based: Was ist was?+ Lecker statt Fleisch, Wurst, Fisch, Käse, Milch, Ei: 16 Seiten Ersatz-Produkte im Check+ Proteine, Fette, Mikronährstoffe: Gesündeste Kombis, mit denen es an nichts fehlt+ Food-Professor bis Vegan-Blogger: Die 5 bekanntesten Plant-based-Pioniere im PorträtPreis: 5,90 EURPressekontakt:Christine FelsingerVerlagsleiterin / Chefredakteurin FOOD FORUMDoldeMedien Verlag GmbHNaststraße 19 B70376 StuttgartTelefon +49 (0) 711 55 349 0christine.felsinger@doldemedien.deOriginal-Content von: DoldeMedien Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117765/4941986