Cuxhaven (ots) - Gäste aus aller Welt lieben es, in ihrer Urlaubsunterkunft kurz einen QR-Code zu scannen, um sofort auf dem Smartphone oder Tablet alle wichtigen Informationen rund um ihre Unterkunft und die Umgebung digital präsent zu bekommen.Immer mehr Anbieter und Eigentümer von Ferienhäusern, Ferienwohnungen, Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben ersetzen die traditionelle Zimmermappe aus Papier durch eine digitale Gästemappe.Eine digitale Gästemappe ist hygienisch und modern.Das Motto lautet häufig Welcome & discover bzw. auf Deutsch "Willkommen & entdecken".Inhaltlich bietet die digitale Gästemappe wichtige Ansprechpartner und Telefonnummern sowie Direktkontakt zum Vermieter bzw. der Fewo-Agentur.Darüber hinaus werden oft die Zusatzleistungen, Wellnessangebote, Restaurants und Aktivitäten im Hotel bzw. in der Umgebung vorgestellt und verlinkt.Eine Neuigkeiten-Seite und Informationen zum Wetter sowie ein Veranstaltungskalender runden das Angebot oftmals ab und bieten somit, gegenüber einer traditionelle Zimmermappe, viel mehr Möglichkeiten den Gast anzusprechen.Eine digitale Gästemappe einzurichten ist, mit dem richtigen Online-Service, problemlos selber möglich.Der Anbieter Welcover.com (https://welcover.com/) bietet eine professionelle digitale Gästemappe, die sich jeder Fewo-Eigentümer, Hotel- oder Agenturinhaber selber nach dem Baukastenprinzip gestalten und einrichten kann.Zuerst werden die einzelnen Seiten mit Inhalt befüllt und dann als digitale Zimmermappe zusammengeklickt.Der Inhalt (Text) wird in deutscher Sprache erfasst und automatisch im Hintergrund durch neuronale Maschinenübersetzungen in bis zu 12 Sprachen übersetzt.Hilfestellung erhalten die Nutzer durch Anleitungsvideos und den netten deutschsprachigen Online- und Telefon-Support.Für die digitale Gästemappe stehen standardmäßig bereits verschiedene Layouts und Farben zur Verfügung. Wem das nicht ausreicht, der kann sich vom Welcover-Team ein eigenes Design erstellen lassen.Das System generiert automatisch Vorlagen für die Tischaufsteller mit QR-Code und präsentiert die Gästemappe online als Webapp, optimiert für Smartphone und Tablet.Die Verwaltung der digitalen Gästemappe ist zeitsparend und kinderleicht. Die Gäste aus aller Welt werden das professionelle Angebot zu schätzen wissen.Pressekontakt:WELCOVER.COMWelcover ist die digitale Gästemappe für Ferienwohnungen, Ferienhäuser & Hotels.Pressekontakt:Email: info@welcover.comWebseite: https://welcover.comOriginal-Content von: Welcover.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156511/4942001