Eigentlich könnte man derzeit - wenn man denn wieder könnte - auf dem Frankfurter Börsenparkett gemütlich Skat spielen oder Hängematten spannen. Denn unter dem Strich passiert nicht sehr viel. Abgabedruck gibt es so gut wie gar nicht mehr, so dass schon kleinere Kauforders ausreichen, die Märkte weiter leicht nach oben zu bewegen. Dabei sollte die Nervosität vor der morgigen Fed-Sitzung eigentlich steigen. Tut sie aber nicht. Ganz offensichtlich sind sich die Anleger ihrer Sache inzwischen sehr sicher, dass den Währungshütern mehr oder weniger die Hände gebunden sind. Das sehen wir im Grunde genommen ja auch so. Ihr Handlungsbedarf ist gering. Genießen Sie die schönen Sommertage und sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.