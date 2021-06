DJ Evonik kauft spanische Spezialfirma für Wirkstoffträgersysteme

FRANKFURT (Dow Jones)--Evonik ergänzt sein Geschäft mit Wirkstoffträgersystemen für die Kosmetikbranche. Der Spezialchemiekonzern übernimmt die kleine spanische Firma Infinitec Activos aus Barcelona, die sich auf Entwicklung und Produktion solch neuartiger Trägersystemen spezialisiert hat, wie es in einer in Essen verbreiteten Mitteilung heißt. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Die Gesellschaft soll in den Bereich Care Solutions der Sparte Nutrition & Care integriert werden und ist ein weiterer Schritt in Richtung von wachstums- und margenstarken Systemlösungen. Evonik will deren Anteil am Geschäft der Sparte von derzeit 20 auf mehr als 50 Prozent im Jahr 2030 ausweiten.

