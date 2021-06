Plötzlich geht alles ganz schnell. Die Europäische Union und die USA wollen ihren jahrelangen Handelsstreit über Flugzeug-Subventionen beilegen und die gegenseitigen Strafzölle in Milliardenhöhe aufheben. Der Durchbruch soll noch heute beim ersten EU-US-Gipfeltreffen von US-Präsident Joe Biden in Brüssel finalisiert werden. Die Airbus-Aktie steigt auf ein neues 52-Wochen-Hoch. Nach zwei Tagen intensiver Verhandlungen in Brüssel steht eine Einigung über die Subventionsregeln für Airbus und Boeing ...

Den vollständigen Artikel lesen ...