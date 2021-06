In einem attraktiven Marktumfeld hat die Aktie von SAP im frühen Dienstagshandel ihr Zwischenhoch von Ende April hinter sich gelassen und damit ein neues Hoch seit dem Absturz im Oktober markiert. Für den DAX-Titel rücken nun neue Marken in den Fokus.Ein kleiner Kurssprung von rund einem Prozent hat bei SAP am Dienstag ausgereicht, um den horizontalen Widerstand bei 120 Euro zu überwinden. In der Spitze ging es im frühen Xetra-Handel auf 121,08 Euro nach oben. Damit hat die SAP-Aktie auch das April-Hoch ...

