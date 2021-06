ITM AG, ein führendes radiopharmazeutisches Unternehmen, gab heute die Ernennung von Dr. Klaus Maleck zum Chief Financial Officer (CFO) der ITM Group bekannt. Zuvor war Dr. Maleck als CEO der TETEC AG tätig, einem voll integrierten Entwickler und Hersteller für regenerative Medizin innerhalb der Aesculap/B Braun-Gruppe. Unter der Leitung von Klaus Maleck entwickelte sich das Unternehmen von 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu einem der größten Hersteller in diesem Bereich. Dr. Maleck war in den vergangenen Jahren in verschiedenen Positionen als CFO und im Management börsennotierter und privater Unternehmen der biopharmazeutischen Branche und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Unternehmensentwicklung sowie im Finanzmarkt. Er wird das Management-Team beim Ausbau der Pipeline sowie der globalen Expansion des Unternehmens unterstützen. Der derzeitige CFO von ITM, Thomas Dürre, tritt zurück, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

"Wir heißen Herrn Maleck bei uns herzlich willkommen. Er kann auf eine beachtliche Erfolgsbilanz im Finanzmanagement sowie im operativen Geschäft, sowohl bei privaten als auch börsennotierten Unternehmen, zurückblicken. Seine Führungsqualitäten und unternehmerischen Fähigkeiten werden uns dabei helfen, unsere Position als weltweit führendes Unternehmen in der Präzisionsonkologie und als führender Hersteller und Lieferant von Radioisotopen weiter auszubauen", kommentierte Steffen Schuster, CEO von ITM. "Ich möchte mich bei Thomas für seinen unermüdlichen Einsatz für unsere bisherige Unternehmensentwicklung bedanken und wünsche ihm im Namen des gesamten Teams alles Gute für die Zukunft und seine nächsten Aufgaben."

Dr. Klaus Maleck fügte hinzu: "ITM ist ein innovatives Unternehmen mit einer vielversprechenden präzisionsonkologischen Pipeline und einem Hauptproduktkandidaten, der derzeit in einer klinischen Phase-III-Studie untersucht wird. Das Unternehmen nähert sich wichtigen unternehmerischen Meilensteinen und ist dabei, die Therapielandschaft von schwer behandelbaren Krebsindikationen zu verändern. Ich freue mich darauf, dieses dynamische Team zu unterstützen, die finanziellen Ziele des Unternehmens zu erreichen und auf dem soliden Fundament meines Vorgängers aufzubauen."

Vor seiner Tätigkeit bei ITM war Dr. Maleck in zahlreichen leitenden Positionen mit zunehmender Verantwortung in der biopharmazeutischen Industrie tätig. Dies beinhaltet unter anderem die Position als Chief Financial Officer und Chief Business Officer bei der Evotec AG, wo er erfolgreich wichtige Unternehmensentwicklungsaktivitäten, einschließlich eines Nasdaq-Listings, durchführte. Zuvor war Dr. Maleck als Chief Financial Officer und Vice President Business Development bei der BioGeneriX AG tätig, die er im Jahr 2000 mitbegründete. Des Weiteren arbeitete er als Senior Consultant bei McKinsey Co. sowie als Wissenschaftler im Bereich der Genomik bei Novartis. Dr. Maleck ist derzeit Vorstandsvorsitzender von CleanCells SAS, einem führenden Unternehmen für die Qualitätskontrolle von Arzneimitteln für neuartige Therapien, sowie Vorstandsmitglied von BIO Deutschland, dem deutschen Biotech-Verband. Er hat einen MBA-Abschluss sowie einen Master-Abschluss in Biotechnologie von der ESBS in Straßburg (Frankreich) und einen Doktortitel in Biochemie vom Max-Planck-Institut in Köln (Deutschland).

Über ITM Isotopen Technologien München

ITM, ein 2004 gegründetes, privates radiopharmazeutisches Biotech-Unternehmen, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Patienten, Ärzte und Partner mit den bestmöglichen Radiotherapeutika und diagnostika zu versorgen. Wir entwickeln und produzieren präzise Krebstherapien mit dazu passenden Diagnostika durch Kombination unserer erstklassigen medizinischen Radioisotope mit tumorspezifischen Zielmolekülen. Das Wohl des Patienten steht bei uns an erster Stelle, weshalb wir nur höchste Qualitätsstandards bei der Entwicklung und Herstellung unserer Produkte gelten lassen. Mit fast zwei Jahrzehnten Expertise im Bereich Radioisotopenentwicklung, -herstellung und -vertrieb über unser globales Versorgungsnetzwerk möchten wir das große Potenzial der Nuklearmedizin voll ausschöpfen. Wir setzen alles daran, Krebspatienten ein besseres und längeres Leben zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.itm.ag.



