Die Aktien der deutschen Autobauer Daimler, Volkswagen und BMW haben sich in den vergangenen Monaten extrem stark entwickelt. Nun hat die US-Bank JPMorgan die Papiere erneut genauer unter die Lupe genommen. Sie vergibt zwei Kaufempfehlung eine eine "Neutral"-Bewertung.Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie nach einer Investorenkonferenz mit Fokus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...