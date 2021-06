Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten der Schwellenländer (Emerging Markets) waren im Mai Kurszuwächse zu beobachten, so die Experten von Union Investment.Gemessen am JP Morgan EMBI Global Diversified-Index habe der in Euro und US-Dollar denominierte Gesamtmarkt ein Plus in Höhe von 1,1 Prozent verbucht. Dabei hätten weiter steigende Rohstoffpreise bei gleichzeitig seitwärtsverlaufenden US-Renditen für Unterstützung gesorgt. Nach den ereignisreichen Vormonaten hätten US-Staatsanleihen zuletzt in einer vergleichsweise engen Handelsspanne seitwärts gehandelt. Der US-Notenbank FED sei es gelungen, trotz guter Konjunkturdaten und anziehender Inflationserwartungen das Zinsniveau zu stabilisieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...