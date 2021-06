Hannover (www.anleihencheck.de) - Die robusten Euro-Konjunkturdaten sorgten dafür, dass die Kurse am Markt für deutsche Staatsanleihen den Rückzug antraten, so die Analysten der Nord LB.Die Industrieproduktion in der Euro-Zone sei im April überraschend deutlich um 0,8% zum Vormonat gewachsen. Im Vorjahresvergleich, wo die Produktion wegen der Corona-Beschränkungen auf Sparflamme gelaufen sei, habe das Plus bei 39,3% gelegen. ...

