Köln (www.fondscheck.de) - Die weltweiten Aktienmärkte verzeichneten im Mai auf Euro-Basis per Saldo leichte Verluste, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Balanced Fonds (ISIN LU0106280836/ WKN 930920).Die europäischen Aktienmärkte hätten zugelegt, während der US-amerikanische Aktienmarkt und der japanische Aktienmarkt bedingt durch Wechselkursverluste nachgegeben hätten. Die Rentenmärkte hätten sich per Saldo kaum verändert gezeigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...