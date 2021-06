Das US-Energieministerium kündigt an, binnen fünf Jahren 200 Millionen Dollar für Projekte in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Batterien und vernetzte Fahrzeuge in seinen 17 nationalen Laboren sowie für neue Partnerschaften zur Unterstützung von E-Auto-Innovationen bereitzustellen. Dabei steht insbesondere der Aufbau einer nationalen Batterie-Lieferkette vom nachhaltigen Abbau und der Verarbeitung ...

