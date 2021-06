ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips angesichts des Rückrufs von Beatmungsgeräten auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe ein Reparatur- und Austauschprogramm implementiert, um den problematischen Schallschutzschaum durch ein neues Material zu ersetzen, schrieb Analyst Matthew Taylor in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Folge seien 250 Millionen Euro an zusätzlichen Kosten, die allerdings keine Auswirkungen auf die diesjährigen Unternehmensziele hätten./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2021 / 20:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2021 / 20:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000009538

