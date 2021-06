Cerrado Gold Inc. gab gestern die endgültigen Untersuchungsergebnisse seines Phase-1-Bohrprogramms bei der Lagerstätte Serra Alta auf seinem Projekt Monte do Carmo im brasilianischen Bundesstaat Tocantins bekannt.



Das Unternehmen meldet die letzten 7 Bohrlöcher von insgesamt 55 Bohrlöchern, die im Rahmen des Phase-1-Programms abgeschlossen wurden sowie das erste Bohrlochergebnis seines vor kurzem begonnenen Phase-2-Bohrprogramms.



Highlights der Bohrungen (alle Ergebnisse werden in wahrer Breite angegeben):



? Bohrloch FSA-131: - 15,54 m mit 2,39 g/t Au ab 135,21 m einschließlich 2 m mit 11,49 g/t Au ab 139,78 m - 4,96 m mit 11,73 g/t Au ab 176,96 m Einschließlich 1,96 m mit 26,73 m ab 179,07 m - 23,46 m mit 3,38 g/t Au ab 398,51 m



? Bohrloch FSA-140: - 22,62 m mit 3,71 g/t Au ab 332,58 m - 4,23 m mit 17,22 g/t Au ab 349,87 m



? Bohrloch FSA-146: - 18,80 m mit 3,45/t Au ab 91,60 m einschließlich 1,06 m mit 23,69 g/t Au ab 96,83 m und 4,13 m mit 7,05g/t Au ab 101,21 m



? Bohrloch FSA-148: - 8,28 m mit 3,40 g/t Au ab 71,00 m



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de