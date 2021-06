DGAP-News: SEVEN PRINCIPLES AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

SEVEN PRINCIPLES startet robust ins Jahr 2021 - Konzern EBIT wächst im 1. Quartal 2021 auf über 1,1 Mio. EUR. Köln, 15. Juni 2021. Die SEVEN PRINCIPLES AG (7P), ein deutsches IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen mit Fokus auf der Digitalisierung von Geschäftsprozessen, ist nach dem erfolgreichen, operativen Turnaround im Geschäftsjahr 2020 robust ins Jahr 2021 gestartet. Der Konzernumsatz reduzierte sich im 1. Quartal nochmals leicht auf ca. 22,3 Mio. EUR (Q1/2020: 22,9 Mio. EUR). Dieser Effekt entstand im Wesentlichen durch Lockdown-bedingte Projektverzögerungen und -verlagerungen. Eine Kostenreduktion in Höhe von ca. 1,2 Mio. EUR konnte diese Umsatzentwicklung jedoch mehr als kompensieren. Hierdurch konnte der Konzern-EBIT auf über 1,1 Mio. EUR gesteigert werden. Gegenüber dem um ausgliederungsbedingte Sondereffekte bereinigten Wert des Vorjahresquartals entspricht dies einer Steigerung von ca. 44%. Vor dem Hintergrund dieses erfolgreichen ersten Quartals hält Seven Principles an seiner Jahresprognose fest und rechnet unverändert mit einer Bestätigung des Turnarounds sowie Steigerung des EBIT für das Geschäftsjahr 2021. Pressekontakt: SEVEN PRINCIPLES AG

