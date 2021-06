Unterföhring (ots) - Bayern München eröffnet am 13. August die Bundesliga-Saison 2021/22 in SAT.1. Sarah Engels aka Sarah Lombardi spielt die alleinerziehende Mutter Toni und Musical-Darstellerin im Film "Toni & Tom" (AT). Die drei Kanzlerkandidat:innen gehen für SAT.1 in "Facing The Classroom" (AT) noch mal zur Schule. Christian Ulmens Produktionsfirma Pyjama Pictures dreht die Herzensgeschichte "Nachricht von Mama" (AT) als Serie. Die Lämmer schweigen in der neuen US-Serie "Clarice" (AT). Bei "The Biggest Loser" wollen in der Power-Couples-Ausgabe Eltern-Kind-Paare ihr Leben verbessern. Und Ralf Schmitz kommt gleich mit drei neuen Shows in SAT.1. "Wir wollen Fernsehen mit Herz, Leidenschaft, Humor und großen Gefühlen machen", kündigt der neue SAT.1-Chef Daniel Rosemann an. "Mit dem ,SAT.1-Frühstücksfernsehen' gelingt uns das jeden Morgen. Tag für Tag. Da fühlen sich unsere Zuschauer:innen einfach wohl. Diese Ansprache, dieses Gefühl wollen wir in Zukunft in möglichst viele Programme tragen. Das heißt ganz klar: SAT.1 wird sich verändern. Zum 40. Geburtstag soll ein neues SAT.1 in alter Stärke strahlen."Gleich neun Bundesliga-Spiele wird SAT.1 in der neuen Saison zeigen: Bayern München wird zweimal zum Start die Hauptrolle spielen. Am 13. August eröffnet der amtierende Meister die Saison, vier Tage später will Trainer Julian Nagelsmann mit dem Supercup seinen ersten Titel gewinnen. Schon am 23. Juli zeigt SAT.1 den Auftakt der 2. Bundesliga. Daniel Rosemann: "Die Bundesliga kommt nach Hause. Die Fußball-Übertragungen von ,ran' haben Maßstäbe gesetzt. Daran wollen wir anknüpfen. Mit Matthias Opdenhövel haben wir den besten Sport-Moderator, um das nächste große Kapitel in der Geschichte von 'ran' zu schreiben."Deutsche Fiction bleibt weiter wichtig in SAT.1. Gemeinsam mit Joyn hat SAT.1 die sechsteilige Serie "Blackout" gedreht, die SAT.1. im Jahr 2022 zeigen wird. Sarah Engels träumt als alleinerziehende Mutter in dem Film "Toni & Tom" von einer Musicalkarriere. In der Dramedy-Serie "Nachricht von Mama" filmt eine junge Mutter (Jessica Ginkel) mehrere hundert Nachrichten, die ihren Mann und ihre Kinder nach ihrem Tod begleiten sollen. Daniel Rosemann: "Deutsche Fiction gehört einfach zu SAT.1. Das wird sich nicht ändern. Bei der Auswahl der Stoffe werden wir in Zukunft stark darauf achten, dass sich unsere Zuschauer:innen leicht in die Hauptdarsteller:innen verlieben können, so wie einst in den ,Bullen von Tölz', ,Danni Lowinski' oder ,Den letzten Bullen' und hoffentlich jetzt in Toni in ,Toni & Tom' und in die Mutter in ,Nachricht von Mama'."In SAT.1 wird Politik greifbar. Annette Schavan, Patricia Riekel, Wolfgang Bosbach, Kai Diekmann, Gregor Gysi und viele andere Weggefährten sprechen in der Prime-Time-Doku "Die Ära Merkel - Gesichter einer Kanzlerin" über die vielleicht mächtigste Frau der Welt. In dem internationalen Erfolgsprogramm "Facing The Classroom" schickt SAT.1 im Vorfeld der Bundestagswahl die drei Kanzlerkandidat:innen ins Kreuzverhör durch Schüler:innen. Dazu gibt es im Rahmen der Nachrichten die Sommerinterviews mit den Spitzenkandidat:innen der Parteien."Wir werden in Zukunft aus der ,akte.'-Redaktion heraus mehr aktuelle Sondersendungen in der Prime Time machen", sagt Daniel Rosemann. "Die neue SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling hat viele Ideen, die sie ab dem 1. Juli für uns umsetzen kann."Amor, Amiaz Habtu und der dreifache Ralf SchmitzAmor hat in SAT.1 im zweiten Halbjahr 2021 jede Menge Arbeit: In der Erfolgssendung "Hochzeit auf den ersten Blick" führt er Frauen und Männer, die sich noch nie gesehen haben, zum Standesamt. In "Mein Date, mein bester Freund & Ich" lassen sich Frauen von ihren besten Freunden bei der Partnersuche beraten. Amiaz Habtu moderiert im Spätsommer in der SAT.1-Access die neue Musik-Show "Let the music play - Das Hit-Quiz". Deutschlands erfolgreichste Musik-Show "The Voice of Germany" zeigt SAT.1 im Wechsel mit ProSieben - und kurz vor Weihnachten das Live-Finale. Schon im Oktober trifft sich Deutschlands Comedy-Elite in SAT.1, wenn live der "Deutsche Comedypreis" verliehen wird. Im August gehört SAT.1 dem großen Bruder: Mit zwölf Prime-Time-Shows, zehn Abend-Shows und 22 Late-Night-Talksendungen feiert SAT.1 drei Wochen lang "Promi Big Brother".In "The Taste" gilt es im Herbst wieder, möglichst viele Geschmacksnerven mit einem Löffel voller Gaumenfreuden zu aktivieren. 2022 müssen in der neuen Musikshow "All Together Now" (AT) Sänger:innen möglichst eine Jury aus 100 Sänger:innen begeistern.Ralf Schmitz kommt ab Herbst gleich mit drei neuen Shows: In seiner ersten SAT.1 Prime-Time-Show "Paar Wars" (AT) stellt Ralf Schmitz Beziehungen auf die Probe. In der neuen Impro-Comedy "Halbpension mit Schmitz" muss der Comedian mit seinen Stammgästen die Anweisungen von Spielleiter Pierre M. Krause umsetzen. Seine dritte Show? Die verraten wir heute noch nicht.Daniel Rosemann: "Das wird ein Herbst der neuen Gesichter in SAT.1: Amiaz Habtu, Matthias Opdenhövel und Ralf Schmitz streifen das SAT.1-Trikot über. Das freut mich sehr. 