Unterföhring (ots) - Das neue Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live." kommt im Herbst montags in der Prime Time. "The Masked Singer" macht den Samstag zum Rätseltag. Und für Bruce Darnell heißt es im Winter nicht nur "Welcome back", sondern auch: Vorhang auf für seine neue "Surprise Show"."ProSieben baut den Anteil an Eigenproduktionen in der Prime Time weiter aus und spielt im Herbst jetzt konsequent an drei Abenden unter der Woche Eigenproduktionen", sagt ProSieben-Chef Daniel Rosemann. "Das Journal 'Zervakis & Opdenhövel. Live.' kommt am neuen Montag. Dienstags und donnerstags setzen wir auf unsere starken Showmarken. Und am Samstag gibt ProSieben im Herbst mit 'The Masked Singer' Rätsel auf."Innovativ & relevant: Der neue MontagLive. Wöchentlich. 20:15 Uhr. Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel widmen sich im Herbst Themen, die uns alle angehen. Mit Reportagen, Gesprächen und Live-Aktionen im Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live." setzen sie einen Meilenstein in der Entwicklung von ProSieben.Reporter Thilo Mischke hat für ProSieben in der Welt recherchiert. Seine Reportagen "ProSieben Thema. Die Rückkehr der ISIS-Kämpfer" (AT), die Anschluss-Doku zu seiner ausgezeichneten Reportage "Deutsche an der ISIS-Front", und "ProSieben Thema. Deutschland radikal. Wie Hass unsere Gesellschaft spaltet" (AT) laufen in der Prime Time. Natürlich hat Thilo Mischke auch für die Reportage-Reihe "Uncovered" neue Folgen gedreht.In der "Green Seven Week" schauen ProSieben-Reporter auf unsere Teller und in unsere Kühlschränke bei "GreenSeven: Woher kommt unser Essen?" (AT). Jenke von Wilmsdorff macht neue Experimente. Und trifft in "Jenke. Crime." wieder Verbrecher. Louis Klamroth bittet im Sommer die Kanzlerkandidat:innen zur großen "ProSieben-Bundestagswahl-Show" (AT). Drei Mal in der Prime Time.Daniel Rosemann: "Mit Linda Zervakis, Matthias Opdenhövel, Louis Klamroth, Jenke von Wilmsdorff und Thilo Mischke kümmern sich Top-Reporter und Top-Journalisten um die wichtigen Themen unserer Zuschauer. Jeder mit einem anderen Ansatz. Jeder mit einer eigenen Handschrift."Europameister, Ring-Träger und andere HeldenHolt sich Tom Brady den achten Ring? Qualifiziert sich der Europameister für die nächste EM? Wer gewinnt die 'European League of Football'? ProSieben und ProSieben MAXX zeigen mit ranNFL, der Qualifikation zur U21Euro und der neuen ELF Spitzensport.Daniel Rosemann: "Insbesondere im Sport ergänzen sich ProSieben und ProSieben MAXX perfekt. American Football ist inzwischen der erfolgreichste Sport im Free-TV. In der nächsten Saison zeigen wir mehr American Football denn je auf ProSieben."Große Marken für ein starkes zweites HalbjahrJoko Winterscheidt hofft, dass er die Frage "Wer stiehlt mir die Show?" mit "Niemand" ab 13. Juli beantworten kann. Christian Düren und Collien Ulmen-Fernandes ziehen ab dem 24. Juni auf "Die Alm". Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf möchten in "Joko & Klaas gegen ProSieben" am liebsten fünf Mal gegen ProSieben gewinnen. Elton zieht vier Mal in "Schlag den Star" das rote Sakko an. Klaas Heufer-Umlauf lädt zu "Late Night Berlin". Steven Gätjen fragt in einer neuen Rätsel-Show "Wer ist das Phantom?" (AT). Wer gewinnt bei "Beauty & The Nerd" Sympathien, Herzen und Geld? Heidi Klum sagt natürlich 2022 wieder: "Nur eine kann 'Germany's Next Topmodel' werden." Matthias Opdenhövel bittet 2022 zur neuen Show "Die Stapel-Show" und lässt alles Stapeln: von klitzekleinen Körnern unter dem Mikroskop, über Bierkisten, Autos, bis hin zu einem Turm aus Baggern. Eben alles.Daniel Rosemann: "ProSieben hatte noch nie so viele große Marken in der Prime Time, mit der wir Zuschauer:innen begeistern können. Wir werden jedes Programm behutsam so weiterentwickeln, dass die Zuschauer:innen im Vertrauten Neues entdecken können."Matthias Opdenhövel kann Samstagabend nicht mehr Fernsehen schauen: Er moderiert im Herbst "The Masked Singer". Joko & Klaas laden Prominente zum "Duell um die Welt". In Annemarie Carpendales neuer Show "How Fake Is Your Love?" (AT) geht es darum, echte Liebe von einer vorgespielten Liebe zu unterscheiden. Lena Gercke und Thore Schölermann suchen "The Voice of Germany". Und für einen Rückkehrer heißt es auf ProSieben wieder "Bühne frei". Bruce Darnell will in seiner neuen "Surprise-Show" (AT) Menschen glücklich machen.Daniel Rosemann: "Wie nahezu kein anderer Künstler, hat Bruce Darnell Herz, zeigt Bruce Darnell Herz und spricht Bruce Darnell aus dem Herz. Jetzt haben wir mit der ,Surprise-Show' (AT) endlich die Show gefunden, die perfekt zu ihm passt. 