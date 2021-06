Unterföhring/Köln (ots) -Starke Programm-Marken, hohe Reichweiten und innovative Werbeprodukte - die Seven.One Entertainment Group zeigt auf den diesjährigen Screenforce Days, was durch die Integration von Content, Produktion, Vermarktung und Technologie unter einem Dach möglich ist. "All unsere Kompetenzen verschmelzen unter diesem Dach zu einer kreativen Entertainment-Schmiede", so Wolfgang Link, Vorstandsmitglied der ProSiebenSat.1 Media SE und CEO Seven.One Entertainment Group.Neben den Programm-Highlights der kommenden Monate präsentierte das Unternehmen mit "Total Video - based on CFlight*" als Deutschlandpremiere eine Produkt-Innovation, die für Werbekunden TV- und Digitalkampagnen erstmals vollintegriert buch- und messbar macht. "Wir sorgen dafür, dass die Grenzen zwischen linear und digital immer weiter aufgehoben werden. Und ermöglichen so noch wirkungsvollere Kampagnen für unsere Werbekunden", erklärt Link.Im Rahmen eines rund einstündigen, an das Erfolgsformat "Wer stiehlt mir die Show" angelehnten Screenings präsentierte ProSiebenSat.1-Vorstand Wolfgang Link zusammen mit den Vermarktungs- und Senderchef:innen der Seven.One Entertainment Group die Format- und Werbemarkthighlights. Im Fokus: Kommende reichweitenstarke Prime-Time-Formate und neue Shows von ProSieben, SAT.1, Kabel Eins und sixx sowie neue Vermarktungsangebote auf Basis der hohen Reichweite im linearen TV und über die digitalen Kanäle der Gruppe."Die Seven.One Entertainment Group bietet über alle Plattformen und Geräte hinweg mit starken Inhalten eine einzigartig große Premium-Reichweite und ist damit das größte Schaufenster für die Werbetreibenden. Mit dieser Reichweite in Kombination mit innovativen Vermarktungsprodukten schaffen wir einfache, passgenaue Zugänge zu den Verbrauchern. Konvergent und datengetrieben", so Wolfgang Link.Mehr lokal, mehr live, mehr relevant.Mehr lokale Inhalte und ein Programminvest von über einer Milliarde Euro: Die Seven.One Entertainment Group führt ihre Strategie konsequent fort. Über 30 Prozent mehr Show erwartet die Zuschauer:innen in der Prime Time im Vergleich zu 2019. "Unsere Programme zeigen Geschichten mit klarer Haltung! Unsere Live-Shows begeistern die Menschen in unserem Land. Wir schaffen berührende Momente mit gesellschaftlicher Relevanz, über die ganz Deutschland spricht. Kurzum: Wir bieten das beste Entertainment mit großen Leuchtturmformaten", so Wolfgang Link. Ein Angebot, das bereits jetzt begeistert: Über acht Millionen Menschen verfolgen live das Finale von "The Masked Singer". Über 66 Millionen Follower verzeichnen die Social Media Kanäle der Group.Ein Angebot mit hoher Relevanz und Glaubwürdigkeit - gerade auch bei den jungen Zuschauern: ProSieben ist 2021 stärkster Sender auf dem deutschen TV-Markt bei den 14- bis 39-Jährigen, SAT.1 liegt hier auf Platz drei. Insgesamt erreicht allein das lineare Angebot der Seven.One Entertainment Group mit seinen starken Marken täglich im Schnitt 25 Millionen Zuschauer. Ein Erfolg, aber auch eine Verpflichtung, der die Sender seit Jahren mit einem umfangreichen Informationsangebot nachkommen - vom erfolgreichen "SAT.1-Frühstücksfernsehen" über "taff" bis hin zu "Galileo" - und immer weiter ausbauen, u.a. mit neuen Formaten zur Bundestagswahl, mehr von Thilo Mischke, mehr von Jenke von Wilmsdorff, mehr nachhaltigen und gesellschaftspolitischen Themen oder "Zervakis & Opdenhövel. Live.", das neue, wöchentliche Journal mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel.ProSiebenSat.1-Vorstand Wolfgang Link: "Unsere Sender sind bei den jungen Zielgruppen besonders erfolgreich. Diese Verantwortung nehmen wir ernst, sprechen in unseren redaktionellen Formaten gesellschaftlich relevante Themen an und zeigen Haltung - in unserem eigenen Stil und in der Sprache der Zuschauer. Mit dem Start neuer Magazin-Formate und dem Aufbau unserer News-Redaktion werden in 2023 insgesamt über 500 Journalist:innen tagtäglich unter dem Dach der Seven.One Entertainment Group arbeiten."Deutschlandpremiere: Erstes Total-Video-Produkt integriert TV und DigitalIm Vermarktungsbereich präsentiert die Seven.One Entertainment Group bei den Screenforce Days mit "Total Video - based on CFlight" ein neuartiges Produktangebot, das erstmals TV- und Digitalwerbung vollintegriert buch- und messbar macht. "Total Video - based on CFlight" erweitert die Möglichkeiten der Werbetreibenden erheblich: Das Angebot realisiert nicht nur zum ersten Mal eine echte Vergleichbarkeit von TV und Digital auf höchstem Niveau in der Mediaqualität, sondern garantiert die Abrechnung nur gesehener Zielgruppenkontakte."Total Video - based on CFlight" ist ein wichtiger Schritt, unseren Werbekunden mehr Reichweitenkraft für wirkungsstarke Kampagnen zu bieten. Und das nicht irgendwann in der Zukunft: Das Produkt startet bereits am 1. Juli, also in 16 Tagen! Unsere Cross-Device-Bridge, das neue datengetriebene Waterfall-Targeting und nun Total Video bei C-Flight unterstreichen unsere Innovationskraft in der Vermarktung. In Kombination mit kreativen Kampagnenentwicklungen durch unsere Kreativ-Manufaktur Seven.One AdFactory ist das einzigartig", betont Wolfang Link.Weitere aktuelle Informationen und Bildmaterial zu den Sender-Highlights der kommenden Saison und Details zu den neuen Vermarktungsangeboten finden Sie in der Presselounge des jeweiligen Senders (presse.SENDERNAME.de) und unter presse.seven.one. Bildmaterial der Veranstaltung erhalten Sie über unsere Bildredaktion (Stephanie Bruchner / stephanie.bruchner@seven.one / +49 (0) 89 9507-1166)Quelle TV: Basis: Marktstandard TV | AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Media Insights & Analytics; Business Intelligence. Erstellt: 15.06.2021 für den Zeitraum 01.01.-14.06.2021