Der Ölmarkt bleibt im Aufschwung: In dieser Woche stiegen die Ölpreise auf Mehrjahreshochs. Derzeit kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 73,22 US-Dollar. Das sind 36 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legt ebenfalls zu auf zuletzt 71,28 Dollar.Für Unterstützung sorgen vor allem die starke konjunkturelle Erholung und Fortschritte bei den Impfungen in den USA und Europa. Dies stützt die Nachfrage nach Rohöl. So hat zuletzt auch ...

