Die mehrjährige Erprobung der Prototypen des eActros neigt sich dem Ende zu. Am 30. Juni stellt Mercedes-Benz Lkw seinen Batterie-elektrischen Lkw für den schweren Verteilerverkehr vor. Der Start der Serienproduktion ist für die zweite Jahreshälfte im Werk in Wörth am Rhein geplant. Das Serienmodell des eActros werden am 30. Juni Karin Rådström, Vorstandsmitglied der Daimler Truck AG, verantwortlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...