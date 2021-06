NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lufthansa nach Zielvorgaben für 2024 auf "Sell" mit einem Kursziel von 8,10 Euro belassen. Analyst Patrick Creuset schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Studie von gegenwärtig positiven Buchungszahlen der Airline. Die in Aussicht gestellten Margen habe das Unternehmen in den vergangenen zwanzig nur in zwei Jahren erreicht. Der Lufthansa werde es aber schwer fallen, bei einer kleineren Flotte die Kosten strukturell zu verringern./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2021 / 10:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0008232125

