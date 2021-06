Das von Renault und Ferrovial in Madrid und Paris gemeinsam betriebene E-Carsharing Zity beginnt mit der Integration des Dacia Spring in seine Flotten. In Paris gehen in diesem Monat die ersten 150 Exemplare des Dacia-Stromers für Zity an den Start, weitere 100 sollen im September folgen. Kurz zur Einordnung: Zity ist ein von Renault und Ferrovial gegründetes E-Carsharing, das 2017 in Madrid eingeführt ...

