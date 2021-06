Die französische Suchmaschine Qwant, die sich Datenschutz und Privatsphäre besonders verschrieben hat, hat jetzt eine Wandelanleihe über acht Millionen Euro gezeichnet - von Huawei. Suchmaschinen gibt es viele, und im Gegensatz zum Marktführer Google haben die meisten Anbieter mit finanziellen Problemen zu kämpfen und müssen sich externe Geldgeber an Bord holen. Qwant nimmt Wandelanleihen von Huawei auf Wie die US-amerikanische Zeitung Politico erfahren haben will, hat die französische Suchmaschine Qwant Wandelanleihen in Höhe von acht Millionen Euro aufgenommen, um das ...

