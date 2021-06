Mit beispielloser Geschwindigkeit, Konfigurierbarkeit und Flexibilität ist Exterro Review aktuell die fortschrittlichste Prüfplattform auf dem Markt

PORTLAND, Oregon, June 15, 2021- der bevorzugte Anbieter von Legal GRC-Software für Rechtsabteilungen, Datenschutz und IT-Abteilungen von Global 2000- und AmLaw 200-Organisationen - hat heute die Einführung von Exterro Review bekanntgegeben, einer bahnbrechenden Plattform, die die schnellste und kostengünstigste Lösung zur Prüfung von Unternehmensdokumenten bietet, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Die automatisch skalierbare Architektur von Exterro Review kann die Geschwindigkeit bei Bedarf erhöhen. Die parallele Verarbeitung bietet unübertroffene Einlese- und Verarbeitungsgeschwindigkeiten, während Innovationen bei der Indizierung und Datenspeicherung für schnellste Batchverarbeitung sorgen. Diese Funktionen, kombiniert mit blitzschnellen Suchvorgängen und direkter Navigation zwischen Dokumenten, machen Exterro Review zur schnellsten Lösung seiner Art in der Branche.



Exterro Review ist zudem die einzige Plattform, die den gesamten e-Discovery-Prüfprozess orchestriert und automatisiert. Das reduziert den Zeit- und Kostenaufwand für die Prüfung erheblich und eliminiert Fehlerrisiken durch manuelle Eingriffe, die in anderen Tools erforderlich sind. Die Plattform eignet sich für alle Prüfanwendungsfälle, von der Erstprüfung bis hin zu komplexen mehrjährigen Prüfprojekten mit mehreren Ebenen, einschließlich Zweitprüfungen, Compliance und andere Prüfanwendungsfällen.

Exterro Review ist als eigenständige Lösung verfügbar oder als integrierter Bestandteil der vollständigen Exterro E-Discovery Suite und bietet einige der fortschrittlichsten Funktionen für KI und maschinelles Lernen auf dem Markt. Dazu gehören:

Neuronale maschinelle Übersetzung ist eine neue Funktion, mit der Benutzer schnell und sicher nach fremdsprachigen Dokumenten suchen und diese identifizieren und übersetzen können, ohne dafür den Prüfungsvorgang unterbrechen zu müssen.

Smart Labeling und Prüfervorschläge, die die Aufmerksamkeit auf Dokumente lenken, die ein Prüfer eventuell fälschlicherweise als "responsive" oder nicht "responsive" eingestuft hat

Fortschrittliche Eigennamenerkennung, die beispielsweise Namensfehler erkennen kann.



"Exterros Ansatz bei der Technologie für den Rechtsbereich basiert auf der Annahme, dass eine rechtssichere, intelligente Datenverwaltung mit der neuesten Technologie, einschließlich KI, die effektivste Art ist, Risiken im gesamten Unternehmen zu reduzieren", so Bobby Balachandran, Gründer und CEO von Exterro. "Die Prüfplattform von Exterro eignet sich ideal für Managed Services Provider und Anwaltskanzleien, die nach effizienteren und schnelleren Möglichkeiten zur Discovery-Verwaltung über mehrere Kunden und Angelegenheiten hinweg suchen. Sie haben nun eine einfache Möglichkeit, Daten aus jedem Format ohne ECA (Early-Case Assessment) in ihr Prüf- und Produktionsmodell zu übertragen. Außerdem können sie Datensätze trennen, was eine erweiterte Prüfung mehrerer Angelegenheiten ermöglicht und neue Möglichkeiten für Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen eröffnet."

Exterro Review bietet flexible und intuitive Funktionen für die Automatisierungs- und Workflow-Konfiguration, die andere Angebote auf dem Markt in den Schatten stellen. Es ermöglicht Kunden mit der fortschrittlichsten KI auf dem Markt eine bessere Analyse von Datensätzen und erkennt automatisch Muster und Anomalien. Mithilfe der erweiterten Analysefunktionen von Exterro können Prüfer kollaborativ und effizient wichtige Daten, Wörter und Konzepte in ein Narrativ integrieren, das mit dem Dokumentsatz und dem Zeitrahmen übereinstimmt.

Weitere zentrale Innovationen von Exterro Review sind:

Intuitives Benutzererlebnis: Die einfache, intuitive Benutzeroberfläche von Exterro Review erfordert nur eine minimale Einführung, bevor Dokumentprüfer und Administratoren produktiv arbeiten können. Das Layout der Prüfoberfläche kann an die Vorlieben des Prüfers angepasst werden.

Durch die enge Integration von Exterro Review in die Datenverwaltung von Exterro E-Discovery entfällt der Zeit- und Kostenaufwand für den Export von Dokumenten. Zuverlässige Berichterstellung: Intuitives Dashboard und umfassende Berichtsfunktionen erleichtern die Prüfungsverwaltung, die Analyse und die Ressourcenoptimierung. Autorisierte Benutzer können bequem den Gesamtfortschritt des Projekts, den Status der Prüfergruppe und die individuelle Leistung einsehen und damit wichtige Geschäftskennzahlen ermitteln.



Weitere Informationen zum neuen Exterro Review finden Sie auf der Website von Exterro. Alternativ können Sie auch gleich einen Sie einen Vorführungsterminvereinbaren.

