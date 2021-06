11 88 0 Solutions AG Essen ISIN DE0005118806 - WKN 511 880 Ordentliche Hauptversammlung 2021 -

Absetzung des Tagesordnungspunkts 6

In der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2021 (virtuelle Hauptversammlung) der 11 88 0 Solutions AG für Mittwoch, den 16. Juni 2021 in Essen (Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 7. Mai 2021) ist unter Punkt 6 der Tagesordnung die 'Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen, die Schaffung des Bedingten Kapitals 2021 und die entsprechende Satzungsänderung' vorgesehen. Bei Gesprächen mit der Hauptaktionärin der 11 88 0 Solutions AG, der united vertical media GmbH, hat es sich herausgestellt, dass diese in der Hauptversammlung gegen den Beschlussvorschlag stimmen wird. Vor dem Hintergrund dieser nach der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung bekannt gewordenen Absicht hat der Vorstand der 11 88 0 Solutions AG in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat beschlossen, den oben genannten Tagesordnungspunkt von der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 16. Juni 2021 abzusetzen. Angesichts der Absicht der united vertical media GmbH sieht es der Vorstand als ausgeschlossen an, dass der Beschlussvorschlag die erforderliche Mehrheit der Stimmen der Aktionäre erhalten wird. Essen, im Juni 2021 11 88 0 Solutions AG Der Vorstand