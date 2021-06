Der Gaming-Hersteller Razer hat mit Project Hazel eine Hightech-Maske angekündigt, die nicht nur gegen Viren und Bakterien schützt. Sie kommt im Laufe des Jahres in die Läden. Nachdem der Peripherie-Produzent Einwegmasken in alle Welt verschifft hat, geht er wie angekündigt einen Schritt weiter. Die Hightech-Maske "Project Hazel" kommt tatsächlich im vierten Quartal auf den Markt. Sie bietet unter anderem aktive Ventilation, UV-Sterilisation, Anti-Beschlag und konfigurierbare Farbspiele - hält aber in erster Linie Viren und Bakterien fern. So steht es auf der Website...

