Im eigentlich freundlichen Marktumfeld muss die Aktie von ThyssenKrupp am Dienstag massive Verluste verkraften. Mit einem Minus von mehr als sieben Prozent ist der Industriekonzern der größte Verlierer im MDAX. Die Aktie notiert auf dem tiefsten Stand seit Januar. Der Grund für die Verluste ist schnell gefunden.Die fallenden Metallpreise machen dem Konzern das Leben schwer. Der gesamte europäische Rohstoffsektor zeigt sich so am Dienstag schwach. Neben ThyssenKrupp zählen auch die weiteren Stahlkonzerne ...

