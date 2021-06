NEW YORK (dpa-AFX) - Die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen hat sich im Juni weiter eingetrübt. Der Empire-State-Index fiel auf 17,4 Punkte, nach 24,3 Zähler im Monat zuvor, wie die regionale Notenbank von New York am Dienstag mitteilte. Es ist der zweite Rückgang des Stimmungsindikators in Folge. Mit dem erneuten Dämpfer fiel der Indexwert auf das Niveau vom März zurück.

Analysten wurden von der Stärke des Stimmungsdämpfern überrascht. Sie hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, hatten im Schnitt aber 22,7 Punkte erwartet./jkr/jsl/jha/