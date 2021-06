Unterföhring (ots) -- Sky berichtet von Donnerstag bis Sonntag insgesamt 32 Stunden live und exklusiv- "Featured Groups": zwei Livestreams mit ausgewählten Flights in voller Länge für Abonnenten des Sport Pakets täglich auf skysport.de (https://sport.sky.de/)- Gregor Biernath und Adrian Grosser kommentieren das Turniergeschehen an allen vier Tagen- Mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na) können alle Golffans live dabei seinUnterföhring (ots) - Unterföhring, 15. Juni 2021 - Ab diesem Donnerstag steht das dritte Major des Golfjahres auf dem Programm. Sky berichtet ab Donnerstag insgesamt rund 32 Stunden live und exklusiv von der 121. Auflage der US Open, die dieses Mal auf dem Torrey Pines Golf Course in San Diego ausgetragen werden.Mit dabei ist unter anderem Martin Kaymer, der bei den US Open 2014 den zweiten Major-Erfolg und den bis heute letzten Turniersieg seiner Karriere feiern konnte. Neben Kaymer ist mit Matthias Schmid auch ein deutscher Amateur-Golfer qualifiziert, der sich seinen Startplatz bei einem Qualifikationsturnier sicherte und bereits vor zwei Jahren an den US Open teilnahm.Als Favoriten gehen in diesem Jahr unter anderem der Weltranglistenerste Dustin Johnson, Justin Thomas, Jon Rahm und Titelverteidiger Bryson DeChambeau an den Start.Ab Donnerstag, 20.00 Uhr bis Sonntag berichtet Sky täglich rund acht Stunden live und exklusiv, Gregor Biernath und Adrian Grosser sind als Kommentatoren im Einsatz.Tägliche Livestreams mit kompletten Flights in voller Länge auf skysport.deZusätzlich zur umfassenden Live-Berichterstattung auf dem linearen Sender bietet Sky Sport allen Abonnenten des Sport Pakets einen weiteren exklusiven Service. Auf skysport.de werden täglich zwei exklusive Livestreams "Featured Groups" angeboten, in denen Fans ausgewählten Flights in voller Länge folgen können.Beide Livestreams sowie die Ankündigung der konkreten Flights und exakten Startzeiten sind unter skysport.de/golf (https://sport.sky.de/golf) abrufbar.Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Golf-Übertragungen sind mit Sky Q im Rahmen des Sport Pakets (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Außerdem können Golffans mit dem flexiblen Streaming-Dienst Sky Ticket (skyticket.de (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na)) bei allen Golf-Übertragungen von Sky Sport auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Das US Open live und exklusiv bei Sky Sport:Donnerstag:20.00 Uhr: Tag 1 live auf Sky Sport 1+ zwei Livestreams "Featured Groups" auf skysport.de (https://sport.sky.de/golf) und Sky QFreitag:19.00 Uhr: Tag 2 live auf Sky Sport 2+ zwei Livestreams "Featured Groups" auf skysport.de und Sky QSamstag:19.00 Uhr: Tag 3 live auf Sky Sport 1+ zwei Livestreams "Featured Groups" auf skysport.de und Sky QSonntag:18.00 Uhr: Tag 4 live auf Sky Sport 2+ zwei Livestreams "Featured Groups" auf skysport.de und Sky QPressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4942634