Alle öffentlichen Verkehrsmittel in Katar sollen bis zum Jahr 2030 auf rein elektrischen Betrieb umgestellt werden. Der schrittweise Umstieg umfasst öffentliche Buslinien, staatliche Schulbusse und die Busse des Nahverkehrssystems Metro in der Hauptstadt Doha. Das kündigte jetzt das US-Qatar Business Council an, eine Einrichtung zur Forcierung des Handels zwischen den USA und Katar. In einem ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...