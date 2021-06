Der deutsche Automobilzulieferer Dräxlmaier wird in den kommenden sechs Jahren 200 Millionen Euro in den Bau eines Produktionsstandortes in der rumänischen Stadt Timisoara investieren. Dort sollen Batteriesysteme für elektrifizierte Fahrzeuge entstehen. Das geht aus einem Medienberichten und einer Stellungnahme des Bürgermeisters von Timisoara, Dominic Fritz, auf Facebook hervor. Den Berichten zufolge ...

