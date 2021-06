DJ Enria: EZB berät am 23. Juli über Ausschüttungsverbot

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelte Bankenaufsicht will nach den Worten ihres Chefs, Andrea Enria, im Juli über eine Aufhebung des Ausschüttungsverbots für Banken beraten. "Wir haben das im Aufsichtsrat (der Bankenaufsicht) am 23. Juli auf dem Tisch", sagte Enria in einer Konferenz. Danach werde man die Entscheidung bekannt machen.

Die EZB hatte die Banken aufgerufen, als Gegenleistung für regulatorische Erleichterungen auf die Ausschüttung von Dividenden und auf Aktienrückkäufe zu verzichten. Daran hatten sich die meisten Banken gehalten, obwohl die EZB nicht die juristische Befugnis hat, ein Verbot auszusprechen.

Enria sagte, eine solche Einschränkung könne die EZB nur vorübergehend aussprechen - "es sollte kein permanentes Instrument in unserem Werkzeugkasten werden". Die aktuellen Beschränkungen gelten noch bis Ende September.

June 15, 2021

