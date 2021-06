Mit About You geht Deutschlands zweiter großer Fashion-Onlinehändler an den Kapitalmarkt. Auf den ersten Blick ist das Unternehmen dem E-Commerce-Riesen Zalando zum Zeitpunkt des IPO zum Verwechseln ähnlich. Beste Voraussetzungen also für eine vergleichbar erfolgreiche Börsen-Story? DER AKTIONÄR macht den Vergleich.Wie Zalando geht auch About You sechs Jahre nach der Firmengründung an die Börse. Am Dienstag hat das Unternehmen den endgültigen Angebotspreis für die Privatplatzierung veröffentlicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...