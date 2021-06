Mainz (ots) - Das Erweiterte Präsidium hat als Personalausschuss entschieden, dass der Fernsehrat die Wahl der Intendantin/des Intendanten am 2. Juli 2021 in Mainz durchführt. Zur Wahl stellen sich Frau Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin, und Herr Dr. Norbert Himmler, Programmdirektor des ZDF.Der gegenwärtige Intendant des ZDF, Herr Dr. Thomas Bellut, scheidet zum 15. März 2022 aus seinem Amt aus.http://fernsehrat.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFfernsehratPressekontakt:Sekretariate ZDF-Fernseh- und VerwaltungsratAnsprechpartner: Jan HolubTelefon: +49-6131-70-12011Original-Content von: ZDF-Fernsehrat / Verwaltungsrat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75548/4942699